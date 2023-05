Escp business school, cambio al vertice: il professor Leon Laulusa è il nuovo presidente esecutivo

Il professor Léon Laulusa è stato nominato presidente esecutivo e dean di ESCP Business School, prendendo il posto del professor Frank Bournois, Dean ed Executive President di ESCP Business School dal 2014 a febbraio 2023. Questa nomina, effettiva dal 1° giugno, fa seguito a un processo di selezione esemplare condotto nelle ultime settimane, che ha portato a riconoscere in Léon Laulusa il candidato più adatto ad accompagnare la scuola in una nuova fase e per continuare a svilupparne l’approccio multi-campus, multiculturale e multidisciplinare unico.





Léon Laulusa è professore di ESCP dal 2005, dove insegna financial accounting e management control. Ha conseguito l'Habilitation to Supervise Research (HDR), un dottorato di ricerca in Management Sciences presso l'Università Paris-Dauphine ed è Certified Public Accountant. Di nazionalità francese e di origine cino-laotiana, Léon Laulusa ha iniziato la sua carriera in società di audit e consulenza internazionali, dove ha ricoperto diverse posizioni manageriali ed dirigenziali.

Dal 2013, ha ricoperto in successione le cariche ESCP di Deputy Academic Dean con delega allo Sviluppo Internazionale, di Dean per le Relazioni Internazionali, di membro dell’Executive Committee (dal 2014), di Dean for Academic Affairs and International Relations (dal 2017), di Executive Vice President con delega agli Academic and International Affairs e di Executive Vice-President dal 1° gennaio 2022, con delega all'attuazione della strategia Choices & Experiences. Nel gennaio 2023, Léon Laulusa ha assunto anche il ruolo di Dean del Paris Campus, così come della supervisione del trasferimento nella sede di Champerret previsto nel settembre 2023 e della ristrutturazione del campus storico di ESCP al 79 di Avenue de la République a Parigi.

Commentando l'annuncio, Philippe Houzé, Chairman del Board ESCP, ha dichiarato: "Voglio congratularmi con il Prof. Léon Laulusa per questa nomina, che è un riconoscimento dell'ambizioso lavoro che ha già svolto per la scuola negli ultimi anni. Sono convinto che abbia tutte le capacità necessarie per continuare a migliorare la reputazione di ESCP al di là dei suoi confini, oltre che per accrescerne la qualità della ricerca e per formare futuri decision-makers responsabili, che avranno un impatto positivo sul nostro pianeta, sulla società e sull’ economia".

Léon Laulusa ha inoltre dichiarato: "Sono onorato della fiducia che l'intera comunità ESCP ha riposto in me oggi e sono determinato a continuare gli sforzi intrapresi per attestare ESCP come business school leader a livello mondiale. Grazie ai nostri sei campus europei, all'eccellenza accademica e ai 180 professori e ricercatori, offriamo un'esperienza unica ai nostri 9.300 studenti e ai 6.000 partecipanti executive, sostenendoli nel corso della loro vita professionale".