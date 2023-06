Dai Santi Francesi a Francesca Michielin: Ritmika Festival lancia i grandi nomi della 27esima edizione

Santi Francesi, Paola & Chiara, Planet Funk e Francesca Michielin sono i grandi nomi che calcheranno il palco del PalaExpo di Moncalieri dal 6 al 9 settembre.

Band emergenti e giovani talenti

Organizzato da Fondazione Reverse e nato come festival di band emergenti, oggi ha uno sguardo internazionale e mira a coinvolgere soprattutto i più giovani. “3 su 4 sono spettatori sono nuovi, stiamo parlando di ragazzi giovani che si avvicinano al festival, di questo siamo molto soddisfatti” confermano Alessio e Fabio Boasi di Fondazione Reverse.

Giunto alla sua 27esima edizione, il festival musicale della creatività e della sperimentazione aprirà mercoledì 9 settembre con Ritmika Open l’iniziativa organizzata da Moncalieri Giovane a ingresso gratuito con artisti moncalieresi emergenti e con speciale guest, i Santi Francesi. Dopo l'atteso concerto di Paola & Chiara, la chiusura è per sabato 9 settembre con ospite Francesca Michielin e l’ex frontman e compositore dei Canova, Mobrici.

Un Festival in difesa dell'ambiente

Ritmika è un festival che guarda al green, avendo introdotto l’assenza di plastica monouso e acqua gratuita per i partecipanti. Quest’anno hanno fatto un passo in avanti con la collaborazione con Evergreen e il suo progetto di compensazione. Attraverso un sistema che calcola co2 viene restituita una compensazione economica alla città. Una somma che sarà riutilizzata per la riqualificazione sul territorio.

Tra le novità di quest’anno il Ritmika Contest, la possibilità di vincere i biglietti omaggio per i propri artisti preferiti.

Per info e programma: www.ritmika.it