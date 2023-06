Torino, lo stadio Olimpico si prepara a ospitare il concerto di Tiziano Ferro

Domenica 11 giugno, alle 21, Tiziano Ferro canterà finalmente allo Stadio Olimpico di Torino.

La data è letteralmente "attesa" dai suoi fans: si tratta infatti del "recupero" dei concerti inizialmente previsti e poi saltati l'11 giugno 2020 e il 22 giugno 2021. Ovviamente, i biglietti acquistati per le date precedenti rimangono validi.

In scaletta, Tiziano Ferro ha messo 30 brani , da quelli storici a quelli un po' meno noti, ma comprende anche medley e dei bis molto speciali. La durata dello show si annuncia di circa 2 ore.

Per i ritardatari, i biglietti ancora in vendita partono da 62,10 euro (più prevendita). Le vendite online sono su Ticket Master, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.