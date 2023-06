Panariello vs Masini, Renga e Nek, lo show di Elio e il musical Cats: il Colosseo punta sui big per replicare una stagione da record

I grandi musical trovano casa al Colosseo. Il teatro di via Madama Cristina ha infatti presentato la stagione 2023/2024 annunciando un'importante novità: la presenza delle produzioni del Teatro Sistina di Roma. Tra queste, il super classico "Cats" e il nuovissimo "Mathilda".

Ma ovviamente il cartellone non si ferma lì: al Teatro Colosseo arriveranno come sempre grandissimi nomi nazional-popolari per un mix tra teatro di prosa, monologhi, one-(wo)men show, comicità, musica e concerti, ma anche danza e stand up comedy. Senza dimenticare i super ospiti.

Il Colosseo punta dritto a bissare, ma perché no anche a superare, i numeri della stagione appena conclusa, assolutamente da record. Un ritorno a teatro dopo gli anni della pandemia che ha sicuramente sorriso alla sala di via Madama, che ha visto una media di spettatori superiore ai mille (1.355) per ognuna delle 119 serate (la capienza è di circa 1.500), con un totale di 155mila presenze. Tra l'altro, il cartellone del Colosseo è "in itinere", vale a dire che è aperto: se nel 2022/2023 gli spettacoli in calendario erano circa 80, al momento per la nuova stagione sono più o meno la metà. Altri se ne aggiungeranno entro settembre e poi magari ancora, quindi conviene sempre tenere d'occhio il sito del teatro per scoprire le novità.

“Presentiamo la nuova stagione – dichiara la direttrice Claudia Spoto - programmando artisti e titoli che speriamo possano essere, per il nostro pubblico, i prossimi compagni di nuove e appassionate avventure nello spettacolo dal vivo. Il Teatro Colosseo continua nella sua ricerca libera e senza vincoli di quanto di più interessante offra il panorama italiano e internazionale, sempre con un profondo senso di gratitudine per artisti e pubblico che, proprio fra queste mura e sul nostro palcoscenico, si sentono nel posto più giusto per essere se stessi".

Il primo appuntamento della nuova stagione, il 15 settembre, sarà una grande festa: un debutto all’insegna del divertimento, dell’allegria, dello stare insieme. E l'occasione per presentare l'intero cartellone a pubblico e addetti ai lavori. La conclusione sarà invece affidata, alla fine del mese di maggio 2024, al nuovo spettacolo delle Nina’s Drag Queen per la regia di Sax Nicosia, neodirettore del Cine Teatro Baretti.

Il resto? E' tutto da scoprire. Da Il Marchese del Grillo con il travolgente talento di Max Giusti, alla nuova versione di Cats, il musical per eccellenza, per la prima volta al mondo ambientato a Roma. Dal nuovo Mathilda al ritorno di Billy Elliot (con Giulio Scarpati e Rossella Brescia)