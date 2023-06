Incroci pericolosi in Borgo Filadelfia, Lupi: "Viabilità che necessita di una revisione"

La Circoscrizione 8 torna a portare l’attenzione sulla viabilità di Borgo Filadelfia e in particolare di alcuni incroci pericolosi.

Durante l’ultimo consiglio è stato approvato un ordine del giorno presentato da Alessandro Lupi (Civica per la 8) all’interno del quale si specificavano le zone più critiche: via Rosario Santa Fè, angolo via Arnaldo da Brescia, “l’incrocio risulta molto pericoloso in particolare nel momento di afflusso del traffico da via San Marino in caso di semaforo verde in corso Unione Sovietica. Risulta quindi necessario limitare la velocità con un attraversamento rialzato a segnalato”; attraversamento pedonali di corso Corsica all’altezza del civico 9 e all’angolo con piazza Galimberti, “nonostante il secondo sia già ampiamente segnalato, si susseguono incidenti a causa della larghezza della carreggiata e della velocità. Anche in questo caso si richiedono misure per limitare la velocità dei veicoli”; attraversamento pedonale di via Giordano Bruno 191. “Nonostante sia stato richiesto più volte dalla Circoscrizione un attraversamento rialzato, tale intervento non si è mai realizzato”.

"La viabilità in tutto Borgo Filadelfia - evidenzia Lupi - necessita di una revisione complessiva che tenga conto sia delle nuove e più sostenibili modalità di spostamento, sia della fluidità del traffico non facilitata da una serie di sensi unici ancora incomprensibili”.