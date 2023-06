Giusi De Biase nuova segretaria generale del comune di Grugliasco

Diplomata al liceo classico, laureata in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli, la De Biase risiede a Chivasso, in provincia di Torino, è sposata e ha due figli. Prima di svolgere la funzione di Segretaria Generale, De Biase ha lavorato presso un'importante azienda multinazionale per 5 anni. Come Segretaria Comunale, da settembre 1996, lavora in Piemonte in Provincia di Torino e l’ultimo incarico ricoperto, dal 2015 ad oggi, è stato presso la segreteria convenzionata di Chivasso e Castagneto Po.

Ha svolto attività di docenza presso Enti sia pubblici sia privati del Piemonte. Ha superato il Corso di specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale per i Comuni con popolazione fino a 65.000 e il Corso di specializzazione per l’idoneità a Segretario Generale fascia professionale “A”, organizzati dal Ministero dell’Interno-ex S.S.P.A.L.