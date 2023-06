Kappa Futur Festival, il 12 giugno al via all'allestimento: per tre anni gli organizzatori cureranno l'area verde del "roseto"

Il 12 giugno prenderanno il via i lavori di allestimento del Kappa Futur Festival, in programma al Parco Dora il 30 giugno, 1 e 2 luglio. Appuntamento annuale di riferimento per gli appassionati di musica elettronica, nel 2022 la kermesse è arrivata a contare ben 85.000 spettatori provenienti da 105 nazioni. Per il 2023 sono previste 36 ore di musica elettronica, con i migliori artisti internazionali nella cornice underground.

300mila euro di interventi