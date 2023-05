Il “grande cuore” del Kappa Futur Festival rende il cardioprotetto il Parco Dora: inaugurati 2 defibrillatori

Una grande manifestazione con un grande cuore: si potrebbe riassumere con questa frase, l'impegno che il Kappa Futur Festival sta portando avanti per rendere più vivibile e sicura l'area del Parco Dora.

La kermesse musicale techno, che già da alcuni anni sta introducendo iniziative all'avanguardia nella raccolta dei rifiuti e nella riduzione dell'impatto sonoro sul vicinato, ha infatti donato 2 defibrillatori automatici da esterno.

Vitale: “Il nostro modo di essere imprenditori”

I dispositivi sono stati installati in 2 differenti punti della zona su sollecitazione dei comitati Ingest e Quelli della Spina: uno sotto la tettoia di “strippaggio” sede dello skate park, in prossimità di via Borgaro e corso Umbria (Circoscrizione 5), e l'altro all'interno dell'Environment Park (Circoscrizione 4), vicino all'entrata del centro congressi.

“I defibrillatori - sottolinea il patron del Kappa Maurizio “Juni” Vitale – sono pronti all'uso, utilizzabili anche senza aver fatto un corso, e permetteranno di salvare le vite delle persone. Questo è il nostro modo di essere imprenditori e continueremo a lavorare per il Parco Dora per renderlo sempre più accogliente; il mondo dell'intrattenimento è in crescita è abbiamo bisogno di imprese sane”.

La soddisfazione dell'assessore Tresso

A esprimere grande soddisfazione è anche l'assessore ai parchi della Città di Torino Francesco Tresso, che insieme alle circoscrizioni coinvolte ha sostenuto l'iniziativa: “Arricchire - commenta – luoghi dove si pratica sport con dispositivi salvavita è importante perché può essere decisivo per salvare persone colpite da malore. La loro installazione qui è ancora più significativa perché il Parco Dora è il parco cittadino che meglio si presta per le manifestazioni di intrattenimento come il Kappa Futur Festival”.