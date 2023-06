Tutto pronto a Torino per la grande festa della Consolata

Da domenica 11 giugno comincerà la novena che precede la grande Festa della Consolata di martedì 20 giugno. Lunedì 19 giugno, vigilia, Sante Messe in Santuario alle ore 8, 9, 10.30, 12 e 18, Santo Rosario alle ore 17.15.

Martedì 20 giugno Festa solenne: il quadro della Madonna Consolata sarà collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accoglie quanti vengono a fare festa per Lei e con Lei. In giornata Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11, 12.30, 16, 18 e subito dopo il termine della processione; alle 17.15 Santo Rosario. Alle ore 20.30, presieduta da Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, la solenne processione con la statua della Consolata per le vie del centro storico: da via Consolata per piazza Arbarello, via Consolata, corso Siccardi, via Santa Maria, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, piazza della Repubblica/Porta Palazzo, piazza Emanuele Filiberto, via Giulio e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale.