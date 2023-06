Moncalieri tra storia e cultura prepara "Una festa per la principessa Maria Letizia"

Il conto alla rovescia sta per terminare. L’assessorato alla Cultura e al Turismo di Moncalieri, in collaborazione con le associazioni culturali Giardino forbito e Kóres sta ultimando gli ultimi dettagli per “Una festa per la Principessa Maria Letizia”.

Appuntamento domenica nel Giardino delle Rose

Domenica 11 giugno dalle ore 17 nel Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri sarà l’occasione per festeggiare il VII Premio della Rosa Maria Letizia, celebrato lo scorso fine settimana presso lo storico Castelvecchio di Testona, sede dell'associazioneKóres, nell’ambito di “Giardini aperti” promosso da APGI - Associazione Parchi e Giardini Italiani .