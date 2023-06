La sede torinese di Fridays for Future apre le porte con don Ciotti e Willie Peyote: "Questa è la casa del futuro"

" Questa è la casa del futuro "...e se lo dice don Ciotti è impossibile non crederci. Il presidente del Gruppo Abele, insieme al rapper e cantautore Willie Peyote e alla vice-presidente nazionale di Arci Raffaella Bolini , ha inaugurato ufficialmente al pubblico la sede torinese del movimento Fridays for Future . A ospitare il movimento ambientalista è l'ex Molo di Lilith di via Cigliano 7 nel quartiere Vanchiglietta, circolo Arci chiuso da tempo; da oggi, lo spazio si chiamerà Kon Tiki.

Il gruppo gestirà gli spazi attraverso l'associazione Giustizia Climatica Ora , costituita dopo il Climate Social Camp dello scorso anno: " Ringraziamo - spiegano il presidente Andrea John Dejanaz e la vicepresidente Rachele Bugatti - le strade, le piazze, le comunità e i luoghi occupati che ci hanno accolto dal 2019, ma sentivamo il bisogno di un posto da chiamare casa e in cui mettere radici: l'Arci ci ha dato un enorme sostegno e ci ha aiutato a trovare questo spazio, che non sarà solo nostro ma aperto a tutti ".

Il sentimento di Ciotti è condiviso, seppur da prospettive diverse, anche da Peyote: "Mi sento vicino all'idea di lotta - ha dichiarato - quando è collettiva e dà fastidio. Dopo il movimento no g8 del 2001 c'è stato un vuoto rappresentativo e voi lo state colmando regalando speranza e rassicurazione. La protesta deve dare fastidio, se no le istanze non arrivano e si fa un favore a chi comanda: per questo occorre renderla ancora più fastidiosa; con il mio lavoro di musicista cerco di fare domande".