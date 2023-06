Nichelino, ecco la nuova piazza Pertini: 2 milioni di investimento, via ai lavori nel 2024

L'intervento prevede anche lavori pubblici e investimenti di edilizia popolare, ma soprattutto saranno riqualificati i tre negozi di via Pracavallo chiusi da anni e anche una ventina di alloggi in disuso da tempo, grazie al contributo di Atc. E poi nascerà un campetto polivalente, ripulendo e mettendo a norma un'area che sarà dedicata allo sport.

Presso il Comitato di quartiere Boschetto ieri, 9 giugno, il sindaco Giampiero Tolardo e gli assessori Giorgia Ruggiero e Paola Rasetto e lo studio di progettazione dell'architetto Luca Moretto hanno incontrato i cittadini per presentare i lavori in programma. In particolare saranno rimesse a nuovo la piazza, l’area antistante la scuola Gramsci e la pista ciclabile. Inoltre il progetto coinvolge il giardino collocato di fronte alla scuola Gramsci e l’area sportiva dietro la piazza.

"Puntiamo ad arrivare in giunta entro l'autunno, poi ci sarà la gara d'appalto per arrivare a dare il via ai lavori entro inizio-metà del 2024", ha garantito l'assessore Ruggiero.

Grazie ai fondi PINQuA, ci saranno 15 milioni per una serie di interventi che riguarderanno tutta l'area metropolitana di Torino sud, 5 dei quali solo per Nichelino, che ne destinerà poco meno di due per il progetto della nuova piazza Pertini.