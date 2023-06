Un torneo con tanti ex campioni del calcio per la terza edizione del Football Moments Padel Tour

Prosegue l’impegno di Rinascente nelle realtà cittadine in cui è presente, contribuendo in maniera attiva e costante al benessere delle città.

I department store sono luoghi dove “accadono le cose che non ti aspetti”, dove l’anima dello shopping incontra quella dell’entertainment e dell’innovazione. Le collaborazioni in ambito sportivo sono per Rinascente un modo per essere “per la città, con la città e nella città”.

Rinascente annuncia la partnership con RONCHIVERDI, prestigioso club nel cuore di Torino dove fare sport e business, condividendo tempo libero e lavoro. Un posto unico, immerso nel verde e vicino al centro. All’interno del club nasce il primo PALARINASCENTE in Italia: un'intera area padel completamente brandizzata RINASCENTE, dotata di 2 campi indoor e un campo da Tennis esterno. L’area verrà ufficialmente inaugurata con l’evento sportivo Football Moments Padel Tour il 18 giugno prossimo, organizzato da GS Events che, dopo il successo della prima data di Torino 2021 e Forte Dei Marmi 2022, ritorna a grande richiesta con la Terza edizione nell’esclusiva location. Charity Partner della manifestazione la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che prosegue così il sodalizio con Rinascente e Ronchiverdi, due realtà al suo fianco nel sostegno alla ricerca oncologica.

Un torneo di 16 Team di giocatori con la partecipazione di ex calciatori e personaggi del mondo dello sport quali Simone Pepe, Claudio Marchisio, Alessandro Matri, Mauro German Camoranesi, Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Franco Semioli, Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Tomas Locatelli, Stefano Torrisi, Stefano Sorrentino, Gianmario Comi, Moreno Longo, Simone Loria, Nicolas Frey, Riccardo Trevisani, Guillermo Giacomazzi, Giuseppe Vives e molti altri ancora.