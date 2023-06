Piccolo rapace ritrovato e soccorso al Canc di Grugliasco

Sotto consiglio del Centro animali non convenzionali di Torino (CANC), interpellato da Laura Tamburelli, l’agronoma della Società Le Serre che ha effettuato il ritrovamento, l’esemplare è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale veterinario dell’Università degli Studi di Torino che ha sede a Grugliasco.

Il gheppio ora si trova al CANC, dove è nutrito e curato in attesa di essere rimesso in libertà. L’esemplare rinvenuto alla Cappella Mandina è solo uno degli oltre duecento volatili portati al Centro animali non convenzionali dopo i nubifragi che hanno interessato il territorio torinese negli ultimi giorni.