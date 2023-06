Matteo Paolillo, da Mare Fuori a Torino per il corto firmato Lavazza e Sky

Con un trailer che sa già di Midnight in Paris, Lavazza e Sky hanno lanciato la serie che dal 19 giugno sarà disponibile sulla piattaforma streaming e che porterà lo spettatore alla scoperta delle origini dell’espresso.

Nelle vesti del protagonista, Paolo, è Matteo Paolillo che dopo il successo di Mare Fuori arriva nel capoluogo sabaudo e insieme alla collega a Paola Buratto, che interpreta Viola, darà vita alla storia pensata da Sky.

I due in una notte torinese, si scontrano con due personaggi d’altri tempi: Luigi Lavazza e Angelo Moriondo. Guidati dai nuovi amici, cominciano un viaggio per la città nei luoghi che rappresentano l’evoluzione e la storia dell’espresso. Luigi e Angelo che non si sono mai incontrati in vita, fanno incontrare Lucia e Paolo davanti ad un caffè. Ad accompagnare i loro passi è la narratrice, interpretata da Valeria Angione.

Il branded content di Lavazza e Sky, “Una notte a Torino”, racconta proprio il magico “incontro” tra Luigi Lavazza fondatore dell’azienda di torrefazione torinese nel 1895, e Angelo Moriondo, inventore della prima macchina per espresso nel 1884, che ha portato alla creazione di un nuovo modo di consumare il caffè in Italia e in tutto il mondo.

Il link del trailer:

Una Notte A Torino – Trailer 1 | Lavazza