Trail delle Colline: partono le iscrizioni per l’edizione 2023

La Asd Hope Running Onlus festeggia i suoi primi 5 anni di attività aprendo ufficialmente le iscrizioni per il Trail delle Colline 2023, in programma domenica 8 ottobre.

La competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, giunta quest’anno alla quinta edizione, sarà curata dalla stessa Asd Hope Running Onlus e dall’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, le due realtà che dal 2019 organizzano congiuntamente l’evento.

Le iscrizioni per l’edizione 2023 del Trail delle Colline non potevano che partire alla Stramandriamo: nel pomeriggio di sabato 17 e nella giornata di domenica 18 giugno, nella piazza centrale di frazione Mandria a Chivasso, lo staff del TdC sarà presente con un gazebo e un banchetto dove sarà possibile effettuare a prezzi scontati le prime iscrizioni all’evento che di anno in anno cresce a ritmi frenetici. Si è infatti passati dai 303 partecipanti dell’edizione inaugurale del 2019 ai numeri da record dello scorso anno, con la bellezza di 1097 iscritti.

Collaudata la formula: 3 le gare competitive in programma e un’eco-camminata. Immancabili il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, e il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale, infine, va spesa per l’Eco-Camminata in Rosa di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre più persone ed il cui ricavato andrà a sostenere la campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Quella con la LILT non sarà l’unica sinergia stretta dagli organizzatori di quest’appuntamento di successo, sostenibile e solidale, amico dell’ambiente, che valorizza e tutela le risorse naturali e le bellezze del territorio, sempre fedele nel corso degli anni ai valori dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto della natura. Solo facendo rete con partner istituzionali, enti e associazioni si può crescere ancora e diffondere su larga scala buone pratiche e abitudini.

In questi giorni stanno giungendo le ufficialità del supporto delle amministrazioni comunali dei territori interessati dall’evento, oltre che della conferma delle collaborazioni e partnership, come quelle con CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito anche quest’anno il Trail delle Colline nel suo calendario nazionale, con FIDAS, Turismo Torino e Provincia, sezione di Chivasso del CAI, Comitato chivassese della Croce Rossa Italiana e Associazione Amici del Po di Chivasso, e dei patrocini, come quello del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

