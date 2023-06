Sabato 24 giugno torna la Caccia al Tesoro nel centro storico di Moncalieri

Entra nel vivo l'estate 2023 di Moncalieri. Dopo il successo dello scorso anno, sabato 24 giugno andrà in scena la seconda edizione della Caccia al Tesoro.

Evento per grandi e piccini

Un evento dedicato a grandi e piccini, per riscoprire la bellezza della città camminando con il naso all’insù dal centro storico al Castello Reale. I partecipanti dovranno districarsi tra le varie tappe segrete, con l’ausilio di una mappa e di una app che permetteranno di orientarsi al meglio tra le meraviglie cittadine, visitando monumenti e siti normalmente chiusi al pubblico o difficilmente accessibili.

Il ritrovo in piazza Vittorio

Il ritrovo per i “cacciatori” sarà in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 15 di sabato 24 giugno. Da qui partiranno dieci itinerari che consentiranno di viaggiare nel tempo e nello spazio, alla ricerca dell’anima profonda della città. E all’arrivo, dopo la premiazione, un piccolo spettacolo e una gustosa sorpresa allieteranno i momenti finali della caccia, per un’esperienza davvero indimenticabile.

L’iscrizione alla Caccia al Tesoro è gratuita: basta formare la propria squadra e registrarsi compilando il modulo sul sito www.mymoncalieri.it.