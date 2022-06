Il centro storico di Moncalieri si trasforma in un grande percorso per la Caccia al Tesoro

Prosegue l'estate degli eventi a Moncalieri e la rassegna 'Ogni passo, una scoperta' oggi, sabato 25 giugno, propone dalle ore 16 una inedita Caccia al Tesoro a tappe, che trasforma in un grande percorso il centro storico. Dieci itinerari per viaggiare nel tempo e nello spazio alla ricerca dell’anima profonda della città.

Da Alba a Moncalieri

Grazie alla collaborazione con l’associazione Turismo in Langa di Alba, il format della Caccia al Tesoro, giunto nelle Langhe alla sua XII edizione, si trasferisce a Moncalieri per permettere a cittadini e visitatori di scoprire le attrattive storiche, artistiche e culturali di una città ricca di fascino e di bellezza. Una bellezza nascosta ai più, celata da strati di storia, che i partecipanti alla Caccia devono scoprire e individuare attraverso un percorso guidato che li porterà a individuare e ri-scoprire angoli magnifici della propria città che, prima, non si erano mai visti.

L'interesse per questa novità è confermato dal fatto che le iscrizioni sono andate esaurite già nei giorni scorsi, raggiunto il limite massimo di partecipanti consentito.

Alla scoperta della città

Scorci della città che sono testimonianze della sua lunga e ricca storia, segnali che ci arrivano dal passato, quando Moncalieri era sede dell’Università, più grande e ricca di Torino, ricovero dei Templari, sede della Corte reale. Sai dov’era l’Ospedale nel 1400? Conosci la storia della Grotta Gino? E quella dei bersaglieri? E dove portavano le porte di accesso che si aprivano lungo le mura della città? E ancora: entra in cortili e palazzi mai visti prima, incontra i personaggi storici che hanno abitato, prima di noi, la nostra Moncalieri.

Dieci itinerari per viaggiare nel tempo

Un pomeriggio da trascorrere con il naso all’insù, cercando quei particolari e risolvendo gli enigmi che verranno proposti ai partecipanti tramite una mappa e una app dedicata; un modo alternativo, ecologico e gratuito di conoscere e riconoscere la propria città. Dieci itinerari per viaggiare nel tempo e nello spazio, alla ricerca dell’anima profonda di Moncalieri. E, alla fine, vivendo una serata ricca di spettacolo, potrai dire di aver trovato il vero Tesoro: l’anima della città, la conoscenza, lo stupore per quanto visto nel corso della giornata.

In programma anche il primo dei tre weekend di Edigam

Ma non ci sarà solo la Caccia al Tesoro ad allietare moncalieresi e turisti. Oggi e domani è in programma il primo dei tre fine settimana con Edigam, l’Evento Diffuso Gastronomico Moncalierese, che si ripeterà anche il 2 e 3 luglio ed il 9 e 10 luglio. Questo nuovo appuntamento dell’estate 2022 potenzia e amplia la sua offerta, riproponendo la formula collaudata: le pizzerie e i ristoranti di Moncalieri che scelgono di aderire all’evento proporranno ai propri clienti un menu per pranzo, cena o degustazione con almeno due prelibatezze moncalieresi: dal salame di trippa al ravanello tabasso, dal lardo alla salsiccia.

Il format dell’iniziativa consente di raggiungere la più ampia partecipazione: la possibilità di assaggiare qualcosa di sconosciuto e gustare nuovi sapori tipici del territorio è alla portata di tutte le tasche, proprio per l’ampia scelta di tipi di locali, dal più elegante al più informale, dal più costoso al più economico, in modo tale da avvicinare sempre più persone ai cibi tipici moncalieresi di qualità.

