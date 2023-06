Ex Westinghouse, le “condizioni” della Circoscrizione 3: “Piantare il triplo degli alberi abbattuti e orti urbani sopra le strutture”

Continua a far discutere il progetto del centro congressi e del centro commerciale Esselunga nell'area ex Westinghouse-Nebiolo sul territorio della Circoscrizione 3, progetto che prevede la “cancellazione” del giardino “Artiglieri della Montagna”.

Dopo la Commissione Consiliare in Comune, a esprimersi è stato lo stesso ente decentrato attraverso un parere favorevole approvato questa sera (con voto favorevole della sola maggioranza) durante la seduta del Consiglio. Sabina Motzo, della lista civica indipendente Futura per I Beni Comuni, ha votato contro illustrando i motivi del diniego, mentre la restante minoranza non ha partecipato al voto o si è astenuta.

Verde e consumo di suolo

Le “condizioni” poste dalla Circoscrizione, data per scontata la realizzazione del progetto, vertono principalmente verso alcune compensazioni del verde rimosso e del suolo consumato, ritenute il “minimo per la salvaguardia del territorio”: “Puntiamo - ha spiegato il coordinatore Marco Titli – al riequilibrio degli alberi abbattuti nel processo di costruzione piantandone il triplo. Chiederemo, inoltre, opere a ridosso di luoghi strategici come gli edifici residenziali e la realizzazione di verde e orti urbani sia sopra il centro commerciale che sopra il centro congressi, così come l'utilizzo di colori e materiali aderenti al Piano di Resilienza Climatica della Città. Per rimpiazzare gli alberi a fine ciclo in piazza Benefica, infine, ne chiediamo la piantumazione in via Principi d'Acaja”.

Altri interventi

A questo si aggiungono altre richieste di interventi: “Chiediamo - ha proseguito – di bilanciare le altre esternalità negative attraverso un monitoraggio sull'impatto ambientale ed acustico, oltre che sulla corretta gestione dei rifiuti e delle strutture. Auspichiamo, inoltre, la possibilità da parte delle associazioni del territorio di utilizzare le nuove aree verdi e da parte degli studenti del quartiere di usufruire di un'aula studio all'interno del centro congressi; a questo aggiungiamo la richiesta di un nuovo centro d'incontro nel quartiere Aeronautica in via Vipacco e la ristrutturazione di Villa Lesna con destinazione polifunzionale”.