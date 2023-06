Ufficio documenti per stranieri, sindacati in piazza: "In corso Verona non si può lavorare, è pericoloso per utenti e dipendenti"

L'incontro di ieri pomeriggio in prefettura non è bastato. E i sindacati di Cgil, Cisl e Uil scenderanno in strada il 4 luglio, dalle 10 alle 12, in piazza Castello, per richiamare l'attenzione sulla situazione degli uffici che gestiscono i documenti per stranieri in corso Verona. "I locali continuano a non essere agibili, bisogna agire in fretta per la sicurezza e i diritti dei lavoratori e dei migranti".

L'incontro in prefettura

Un appello rilanciato anche ieri pomeriggio, negli uffici della prefettura, alla presenza del questore Vincenzo Ciarambino, degli assessori del Comune di Torino Jacopo Rosatelli e Francesco Tresso e i rappresentanti dei sindacati confederati di CGIL, CISL e UIL Torino, oltre al rappresentante dell’UNHCR, Cristiano Corrado.

Un protocollo da rinnovare