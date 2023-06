Da Benny Benassi a Dargen d'Amico: Le Gru si preparano alla rassegna estiva "Wow Days"

Con una nuova iniziativa aperta, trasversale e completamente gratuita Le Gru si riaffaccia nella programmazione dell’estate piemontese.



Dopo gli ultimi grandi eventi legati al restyling del mall iniziato nel 2022 - i vernissage delle due mostre di Donato Sansone con Boss Doms e Morgan, l’inaugurazione della nuova Piazza Nord con gli Offenbach, Prezioso e molti altri - Le Gru presenta un nuovo evento targato #NewLeGru: quattro giorni di festa all’aperto negli accoglienti spazi dell’Arena verde esterna, per celebrare la stagione della leggerezza e dell’allegria con appuntamenti per tutti i gusti e grandi nomi per divertirsi e ballare insieme dal pomeriggio alla notte.



I Wow Days, si svolgeranno dal 27 al 30 luglio, dalle 17 all’1.30 del mattino, quattro giorni cui sarà possibile accedere - sino al raggiungimento della capienza - semplicemente scaricando e presentando all’ingresso l’App Io&LeGru.



Giovedì 27 luglio si apre con grande orgoglio locale: Love Turin Night è la serata tutta dedicata alla musica dei migliori miscelatori di suoni della città. Sono protagonisti in tutto il mondo con le loro maschere e la loro energia che mette insieme generi diversi e fa saltare in ogni istante: i DJS FROM MARS. Una delle eccellenze della torinesità, che spesso collaborano con star del calibro di David Guetta e suonano in tutti i festival più importanti al mondo, compreso il Tomorrowland. È un grande maestro dei piatti MOLINARO, che dagli esordi degli anni ‘90 è diventato prima una star della techno tricolore per poi segnare la produzione pop più di successo degli ultimi venticinque anni. Completano il cartellone di una serata da non perdere: LOLLINO che da Torino ha conquistato tutti i club europei più cool, e un altro nome amatissimo della club culture locale come JARO, dj e produttore dello stesso Shade.



Venerdì 28 luglio l’Arena verde di Le Gru si trasformerà in una sorta di grande discoteca all'aperto con dj set underground e tanti personaggi della musica del passato! Una serata imperdibile con due format tutti da ballare. NOSTALGIA 90, lo spettacolo dance anni 90 più famoso d’Italia: un Dj set esplosivo con dj, vocalist, ballerine, performer ed effetti speciali in un'ambientazione che fa tornare indietro nel tempo. E con LA VITA A 30 ANNI, una festa dedicata alla generazione “che pagava le suonerie del telefono, che pensa che il vero influencer sia il pupazzo Uan; i millennial che si sentono boomer”: un party che offre tutto: musica, animazioni, visual e divertimento inesauribile.



Sabato 29 luglio la serata della super star dei piatti BENNY BENASSI, dj e produttore riconosciuto come uno dei più rispettati artisti dell’industria musicale internazionale. Dopo aver iniziato con il duo Benassi Bros, comincia ufficialmente a farsi conoscere con il suo pseudonimo nel 1997, con il brano "Electric Flying”. Il 2002 è l’anno della svolta: il singolo “Satisfaction” diventa un successo mondiale, capace di far ballare fan in ogni angolo del globo. Da questo fortunato momento Benassi ha continuato la sua crescita: venticinque anni di carriera e sei album all’attivo lo hanno portato a suonare come headliner a Coachella, Tomorrowland, l’Ultra Music Festival, l’Electric Daisy Carnival e nei più grandi festival internazionali. Il sound infuso di tech, electro e house che lo caratterizza è stato in grado di conquistare seguaci di tutte le generazioni e il rispetto di tanti artisti internazionali: tra le sue collaborazioni, infatti, figurano Madonna, David Bowie, Black Eyed Peas e Mika. Nel 2019 collabora con Jovanotti aprendo la tappa di Cerveteri del JovaBeach Party. Nel 2021 collabora con Dardust e Astrality al brano “Golden Nights”, singolo della band britannica Sophie and the Giants. Nel 2022 è uno degli ospiti dell’Eurovision Song Contest di Torino. Insieme a lui sul palco anche BEATRICE QUINTA in un intenso showcase: cantautrice siciliana, seconda classificata nell’ultima edizione di XFactor il suo primo esordio musicale è nel 2015 a Sanremo Giovani con il brano “Paulette”. Negli anni successivi canta e scrive anche top line per diversi dj in tutta Europa. Ad aprire e chiudere la serata: Devozioni Baleari, musica mediterranea e il DJ e speaker radiofonico Andrea Poggio.



L’Arena esterna di Le Gru è un posto “Dove si Balla” anche durante la Closing Dj Night di domenica 30 luglio, tutta dedicata ai suoni più nuovi e giovani: perché il protagonista è DARGEN D’AMICO, che porterà sul palco uno showcase esplosivo. Rapper, cantautore e produttore è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea, nel suo percorso dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano come Musica senza musicisti (2006) e Di vizi di forma virtù (2008), che ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana. Con lui SICK LUKE, artista che ha saputo mescolare elettronica, pop, cantautorato, urban, trap e rap, dando vita a un sound del tutto personale, frutto dell’abbattimento delle barriere fra i generi. Ai piatti di una serata pirotecnica anche EDMMARO, condottiero italiano dell'edm, capace di fondere nel suo suono tracce neomelodiche con i sound più attuali della musica elettronica e ALEXANDER RYA, uno dei nomi più promettenti del panorama djing italiano.