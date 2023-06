Askatasuna, il tribunale del riesame conferma le misure cautelari per 6 attivisti

Il tribunale del riesame ha confermato le 6 misure cautelari e restrittive per gli attivisti del centro sociale Askatasuna processati per associazione a delinquere. I giudici si sono pronunciati dopo l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza da parte della Cassazione.

Le difese annunciano ricorso in Cassazione

Le difese ricorreranno nuovamente alla Suprema Corte perché, a loro avviso, il tribunale non ha valutato gli indizi in base ai criteri stabiliti dagli 'ermellini'. Le misure cautelari quindi non sono ancora esecutive.

Il processo ad Askatasuna è in corso in questa settimana. Ieri in tribunale, a Torino, si è svolta un' udienza dedicata all'audizione di alcuni testi della difesa, tra cui Nicoletta Dosio e il cantante Willie Peyote.