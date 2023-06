Feste nel locale: la Digos perquisisce il CSO Murazzi

A partire dall'alba è in corso una perquisizione al CSO Murazzi, sulle rive del Po. Gli agenti della Digos stanno ispezionando il centro sociale autogestito, concentrando nelle specifico l'attenzione su quello che serve per organizzare feste come luci, bevande e mixer.

Il blitz del 16 marzo

Lo scorso 16 marzo la Questura aveva effettuato un blitz analogo sotto le Arcate 25 e 27, mettendo poi i sigilli a tutto ciò poteva essere utile a realizzare eventi di musica dal vivo. All'interno dello spazio sarebbero stati organizzati diversi momenti musicali, nonostante negli scorsi mesi fosse emerso come molte norme - anche di sicurezza - non fossero rispettate.

I sigilli nel 2013

Durante gli accertamenti erano state riscontrati anche abusi edilizi ed altre irregolarità. Già nel 2013 erano stati posti i sigilli al centro sociale, ma l'attività era poi ripresa anche senza le necessarie autorizzazioni.

Aperto fascicolo per violazione norma antincendio

Un fascicolo aperto in procura a Torino per violazione della normativa antincendio è l'ambito dell'ispezione svolta stamani nei locali sul lungopo. L'intervento è stato eseguito anche da personale dell'Asl e dei vigili del fuoco per accertare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza della struttura,

Il fascicolo, che al momento non contiene nomi di indagati, è una 'costola' di un procedimento più ampio sulle attività dei centri sociali Askatasuna e Murazzi.