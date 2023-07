Da domani nel Torinese biglietti ed abbonamenti più cari per bus extraurbani, Formula e Bim

Da domani i biglietti ed abbonamenti per girare sui bus extraurbani , Formula e Bim saranno più cari . A causa dell'inflazione galoppante anche Gtt ha dovuto adeguare i prezzi dei ticket. Un aumento che sinora non colpisce i passeggeri che utilizzano i pullman per spostarsi all'interno di Torino.

Dal 1° luglio i rincari

Dal 1° luglio scatta, per il settore dei trasporti, l'adeguamento all'inflazione e quindi anche i rincari. Nello specifico gli abbonamenti Formula costeranno un 5.79% in più. Sul sito GTT sono disponibili tutte le nuove tariffe.

I rincari Bim

Il BIM “Integrato A” - valido per 100 minuti sui bus urbani, suburbani, metropolitana e sulle linee ferroviarie Gtt della prima cintura - sarà in vendita a € 3,70 anziché € 3,50. Aumento analogo di venti centesimi anche per il BIM “Integrato B”. Valido per 120 minuti, consente di spostarsi sui pullman urbani e suburbani, sulla metro 1, sulle linee ferroviarie Trenitalia e GTT e su alcune linee gestite dal Consorzio Extra.To, entro i limiti della seconda cintura. Il ticket sarà in vendita a € 4,20 anziché a € 4.