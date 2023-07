Sospesa per otto giorni la licenza di un bar di corso Sicuracusa

Il Questore di Torino ha sospeso la licenza di un bar in corso Siracusa.

Il locale è stato oggetto, nelle scorse settimane, di diversi controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Mirafiori, delle Volanti dell’UPGSP e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, ed è risultato essere frequentato abitualmente da pregiudicati, soprattutto per reati contro la persona, contro il patrimonio, la Pubblica amministrazione, e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ritenuto che l’esercizio in questione costituisca fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini, il Questore di Torino ha quindi disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del bar, che rimarrà chiuso per otto giorni a decorrere dal 3 luglio 2023.