Torture nel carcere delle Vallette, iniziato e subito aggiornato ad ottobre il processo

E' iniziato oggi ed è stato subito aggiornato ad ottobre il maxi-processo per i presunti casi di tortura ai danni di detenuti nel carcere delle Vallette di Torino.

Ventidue gli agenti imputati

Gli imputati sono ventidue, in prevalenza agenti di polizia penitenziaria, imputati per episodi che sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2019. Le vittime sono persone che all'epoca erano rinchiuse nel padiglione riservato agli arrestati o condannati per vicende di abusi sessuali.

Gli episodi tra 2017 e 2019

Alcune si sono costituite parte civile così come il Garante nazionale per i diritti dei detenuti, il Garante regionale, il Garante comunale e l'associazione Antigone.