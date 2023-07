Tragedia in piazza Toti, una persona si è tolta la vita gettandosi dal balcone del nono piano

Tragedia in piazza Toti, dove all'ora di cena un uomo si è tolto la vita gettandosi dal balcone del nono piano. E' successo verso le 20:50 di questa sera, all'altezza del civico 15.



Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute tre volanti della Polizia di Stato. Alcuni passanti hanno raccontato che un'ambulanza è arrivata sul posto, per poi andare via poco dopo che i sanitari hanno constatato il decesso.



Sul posto è arrivato il medico legale, per accettare la dinamica e le cause della morte, determinata verosimilmente all'impatto nella caduta. Sono decine le persone accorse sul luogo dell'incidente, dato che il palazzo si trova accanto a un'area giochi di Vanchiglietta molto frequentata.