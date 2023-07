Moncalieri saluta Vanni, lo storico macellaio di Borgata Santa Maria che va in pensione

I ricordi di una vita a Moncalieri

"Ci sono i segni lasciati sull’asfalto dagli scavi per portare internet nelle case. Le stesse case dove si girava una rotella per telefonare e toccava alzarvi per cambiare a mano i canali da 1 a 6 della tv in bianco e nero. C’è la piazza, il cuore del borgo che semplicemente non c’era. E ci sono i portici, quelli ci sono sempre stati", ha aggiunto Montagna. "Vanni - e la sua famiglia prima di lui - me li ricordo sempre lì, sotto quei portici. Non una semplice macelleria, ma una luce accesa e un rifugio sicuro che ha reso migliore la nostra Comunità".

In pensione dopo 60 anni di lavoro