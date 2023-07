Camion in fiamme e occupazioni abusive, tensioni nelle case popolari di via Pietro Cossa. Garcea (FI): "Uno scempio"

Il camion di un residente bruciato in piena notte, con le fiamme che illuminano le facciate e il fumo che entra nelle case. Il cortile trasformato in un "laboratorio" dove uomini, adulti e bambini recuperano rame dai cavi in pieno giorno. Parcheggi occupati abusivamente da camper e schiamazzi fino a tarda notte. Sono queste alcune dei fatti verificatesi nelle ultime settimane nelle case Atc di via Pietro Cossa 280 .

"Uno spettacolo indecente per Torino, - rincara l'esponente di minoranza - ed in particolare per chi risiede in quella porzione di territorio, che merita attenzione da parte di chi governa e rispetto da parte delle istituzioni". "Invito Lo Russo a prendere un caffè, insieme a me questa volta, in uno dei tanti alloggi con affaccio diretto su queste scene. Ma lo avverto, sarà molto amaro".