Nichelino premia Andrea Appendino, il giovane atleta disabile vincitore di 6 ori ai Virtus Global Games

Intanto l'estate non si ferma al centro sociale Nicola Grosa di Nichelino. Proseguono le iniziative previste tra musica, balli e sorrisi, tutto dedicato alla nostra cittadinanza che continua a trovare nel centro un punto di riferimento per trascorrere questo periodo dell'anno in compagnia. "Nei giorni scorsi c'è stato il pienone per i mitici di Bea e poi a seguire per i comici di Colorado: una serata ricca di risate e di divertimento", come ha sottolineato l'assessore Giorgia Ruggiero. "Ridere fa bene al cuore...farlo in compagnia qui in città, ancora di più".