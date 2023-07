“Voglio far sesso”: donna importuna passanti e bimbi, boom di segnalazioni

"Voglio scopare”. Una frase diretta ed eloquente, rivolta a chiunque si incontri per strada: anziani a piedi, automobilisti o motociclisti. Anche bambini.

Si susseguono senza sosta le segnalazioni di una donna che tenta di continuo approcci sessuali con maschi di qualsiasi età. I primi riscontri risalgono a un mese fa circa, in corso Palestro angolo via Garibaldi. In pieno centro. In pieno giorno. E poi in corso Principe Oddone angolo piazza Statuto. “Si gettava sulle auto in transito, chiedendo (o pretendendo) prestazioni sessuali” racconta un commerciante del centro storico. In queste ultime settimane la signora, una donna di bassa statura, con i capelli brizzolati e spesso accompagnata da una mascherina chirurgica, è stata segnalata più volte in zona Pozzo Strada e Parella, tra corso Telesio, via Vandalino e zone limitrofe.

L’ultimo racconto è quello di una mamma preoccupata: “Ero in via Valgioie, vicino a corso Telesio: stavo camminando sul marciapiede con mio figlio di 13 anni e tutto ad un tratto ci si è avvicinata questa domanda che ha urlato a mio figlio di voler scopare. L’ha fatto un sacco di volte”. La donna si è intimorita ed è scappata, avvisando le forze dell’ordine.

Una testimonianza pubblicata sui social, che ha trovato tantissimi riscontri. “L’ho vista anche io”. E ancora: “Si è buttata sulla mia moto”. Non mancano poi i commenti ironici. Quel che è certo è che si tratta di una paziente psichiatrica, più volte assistita dal 118.