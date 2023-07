A Pianezza un sottopasso ciclopedonale lungo la variante della Sp 24

Antonio Castello, sindaco di Pianezza, ha incontrato lunedì 17 luglio nell’ambito degli appuntamenti dedicati alla viabilità metropolitana il vicesindaco Jacopo Suppo.

In tema di viabilità, la questione più importante sollevata dal primo cittadino di Pianezza è stata la realizzazione del sottopassaggio ciclo-pedonale lungo la variante della Sp 24, in modo da consentire all’utenza debole di raggiungere il centro cittadino e le frazioni oltre la variante in sicurezza. L’opera andrebbe a completare un percorso pedonale che prende le mosse dall’allargamento di via Grange e la realizzazione di marciapiedi, per cui il Comune ha ottenuto dei finanziamenti. La Direzione Viabilità ha spiegato che è in corso la redazione del progetto definitivo-esecutivo e conta di poter bandire la gara per l’affidamento dei lavori entro l’anno. i Stante la necessità di dover occupare porzioni seppur minime di proprietà private ha chiesto la collaborazione al Sindaco per l’acquisizione delle stesse.

Altro tema affrontato, la riorganizzazione complessiva delle strade provinciali, di cui era stata già avanzata una proposta, che potrebbe portare all’acquisizione da parte della Città metropolitana di via San Gillio e di via Cassagna.

A margine dell’incontro sono stati anche affrontati altri temi minori, quali la gestione degli usi civici e del lago Fontanej.