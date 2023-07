Mercoledì nero per i pendolari di Torino e provincia: sciopero di bus, tram e Sfm

Mercoledì nero per chi si sposta in Torino e prima cintura. Per il 19 luglio è infatti previsto uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa-Cisal, Fast-Confsal, Usb e dalla Rsu settore Metropolitana. All’origine della protesta, come denunciano i sindacati, la volontà della nuova dirigenza di “tagliare su utenti e lavoratori”.

"Si fa cassa su chi eroga il servizio"

“Nessun accenno – spiegano - ad azioni atte a ridurre sprechi e privilegi, nessun taglio alle consulenze ma solo tentativi di fare cassa su chi ogni giorno lavora duramente per erogare il servizio. Le scelte di esternalizzazioni che, oltre al settore tecnico, hanno iniziato ad interessare anche i servizi di controlleria non solo aumentano i costi ma minano seriamente la possibilità, per chi diviene inidoneo, di essere ricollocato”.

"Veicoli da rottamare e assenza di segnale radio"

Ma i problemi denunciati da Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb non finiscono qui. “Gli autoveicoli in dotazione ai Park, alla Centrale e agli addetti metro – rincarano – sono da rottamare, la flessibilità per gli impiegati è ridotta, le stazioni metro hanno il segnale radio e telefonico praticamente assente”.

Gli orari dello sciopero

Da qui la decisione di proclamare per domani uno sciopero di 24 ore. Il servizio urbano, suburbano della metropolitana e dei centri servizi sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. La SfmA con bus sostitutivi circolerà da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. I treni della Sfm1 Rivarolo-Chieri circoleranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.