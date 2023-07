Con "I Tennis foundation" 12 giovani inseguono i loro sogni con la racchetta. Puntando alle Atp Finals

Avvicinare i giovani alla racchetta, sostenere coloro che non hanno i mezzi necessari a coltivare il proprio talento, così da poter sognare magari di aver contribuito a creare in futuro uno dei protagonisti delle Atp Finals. Nel 2018 iniziava il progetto di "I Tennis foundation" per permettere - con il contributo di Intesa Sanpaolo Assicura - ai ragazzi di talento di avvicinarsi a questo sport grazie alle borse di studio che coprono i costi delle settimane di formazione. L'iniziativa nel corso degli anni è stata rafforzata e rinnovata e ieri, al Circolo della Stampa Sporting, sono stati proprio i giovani talenti ad essere al centro della scena, con tanto di partite ed esibizioni. "Aiutare questi ragazzi a inseguire il loro sogno" I 12 ragazzi selezionati nel 2022 stanno ultimando il percorso iniziato l'anno scorso (e che proseguirà fino al 2024),per poter continuare a crescere e a migliorare. "Forniamo un supporto tecnico con i campi del nostro circolo per consentire a questi giovani di inseguire i propri sogni", ha dichiarato Stefano Motta, vicepresidente dello Sporting, dove i talenti in erba si allenano e si formano.

"Oggi è una giornata di festa per far conoscere questi 12 talenti - ha dichiarato Simone Bongiovanni, presidente di "I Tennis Foundation"- negli ultimi 5 anni la nostra visione è sempre stata quella di allargare le maglie nel mondo dello sport e favorire la partecipazione di ragazzi nuovi". L'impegno del Comune e della Regione Piemonte

Per altri tre anni a Torino ci saranno le Atp Finals, per questo anche il Comune e la Regione hanno voluto seguire ed essere coinvolte in questa iniziativa. "La terra rossa di questi campi da tennis rappresenta la storia della nostra città - ha dichiarato l'assessore comunale Mimmo Carretta - come amministrazione dobbiamo essere vicini e sostenere progetti come questo, che avvicinano i ragazzi allo sport".