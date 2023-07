Venerdì 21 luglio pastasciutta antifascista organizzata dall'Anpi di Grugliasco

La Sezione A.N.P.I. “68 Martiri” di Grugliasco ha organizzato un evento conviviale e culturale nell'ambito dell'anniversario della caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, data in cui la famiglia Cervi (bersaglio della repressione fascista e vittima della fucilazione di ben 7 fratelli, in Emilia) festeggiò con la popolare pastasciutta antifascista per le vie del paese, oggi ripresa in moltissimi luoghi in tutta Italia.