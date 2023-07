Estate sempre più rovente al carcere di Torino: dopo una lite, detenuti creano caos con l'estintore

In seguito all'intervento del personale di polizia penitenziaria, la coppia di marocchini ha buttato a terra un agente, per poi introdursi nella rotonda. Come denuncia l'Osapp, i due si sono appropriati dell'estintore di "emergenza per utilizzarlo contro il personale di polizia penitenziaria e contro il loro compagno, azionandolo e creando ‘caos’". Dopo averlo utilizzato, i carcerati hanno scagliato l'estintore contro un altro agente che fortunatamente lo ha schivato.

Osapp: "Personale allo stremo delle forze"

Gli extracomunitari hanno poi "lanciato in aria la scrivania e computer per creare tafferugli. I pochi agenti presenti hanno faticato a lungo per sedare la violenza e la rabbia dei due marocchini". "Il personale - rincara l'Organizzazione sindacale - si dichiara allo stremo delle forze".