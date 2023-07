Moncalieri, l'omaggio ai Pooh diventa occasione di solidarietà per le donne malate di cancro. E sabato tocca a Sara D'Amario

L'estate degli eventi e degli spettacoli a Moncalieri diventa anche occasione di fare solidarietà. E' un appuntamento tra musica e solidarietà quello di venerdì 21 luglio, a partite dalle ore 21, presso Cascina Vallere in corso Trieste 98. Ad esibirsi Arte Poohra per un tributo ai Pooh, la band che ha scritto pagine indimenticabili della canzone italiana per oltre mezzo secolo.

In aiuto all'associazione Donnatea

Ma sarà anche e soprattutto una serata per aiutare l’associazione Donnatea, il cui obiettivo è proseguire nella raccolta fondi per donare un casco refrigerante e portare così sollievo alle donne in chemioterapia. Appuntamento da non perdere, quindi, sia per chi ama i Pooh, grazie ad una scaletta ricca di tanti successi, ma anche di fare del bene nei confronti di chi soffre. L'ingresso è ad offerta libera.

Sabato 22, sempre a Cascina Vallere, dalle ore 21 sarà invece tempo di "Cinque donne. Storie di Moncalieri", il podcast dedicato alla città e al suo territorio. Realizzato con l’obiettivo di offrire una nuova chiave di lettura al visitatore e al turista consentendogli di scoprire (o riscoprire) brani del tessuto urbano, attraverso una narrazione immersiva.

Il progetto "Cinque donne. Storie di Moncalieri"

Il podcast, composto da cinque primi episodi, è stato realizzato nell’ambito del progetto Intorno al castello, voci della città, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Moncalieri, dall’Associazione Phanes in collaborazione con le edizioni Teca.

Cinque donne. Storie di Moncalieri è un percorso audio accessibile gratuitamente che combina narrazione e informazione storico-culturale. Cinque racconti da circa 20 minuti rimandano a luoghi rappresentativi della città attraverso vicende e biografie immaginarie di donne o di uomini raccontati da donne, cittadine di Moncalieri, che accompagnano il visitatore sulla soglia tra immaginazione e storia, perché una città è fatta di storie oltre che di persone, attività, edifici, monumenti.

Le storie, scritte da Emma Costa, adattate per la lettura da Domenico M.Papa, sonolette da Sara D’Amario, la nota attrice moncalierese doc. Le schede storico-artistiche, di approfondimento sui luoghi sono lette da Toni Mazzara e sono liberamente tratte dalla guida Moncalieri città accessibile di Laura Pompeo. La produzione e la distribuzione del podcast sono offerti da Teca edizioni.

La soddisfazione di Laura Pompeo

“Sara D’Amario dà la propria voce a cinque donne di Moncalieri, vissute in epoche e in situazioni diverse, restituendo uno spaccato vivo della storia e delle trasformazioni della Città attraverso i secoli - esprime soddisfazione l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – E’ dal 2019 che lavoriamo insieme a Phanes a progetti culturali stimolanti e di alto livello: quell’anno portammo al Giardino delle Rose una mostra con le sculture di Gabriele Garbolino Rù. Una collaborazione che esprime e sviluppa in maniera tutta particolare gli elementi cardine di Moncalieri Città nel Verde, l’asset strategico che guida la nostra azione amministrativa da sempre”.