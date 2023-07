Blitz dei militanti di La Barriera sul ponte di corso Regina Margherita

Nella serata di ieri i militanti del movimento identitario e nazionalista “La Barriera” hanno organizzato un blitz sul ponte di corso Regina Margherita, dove hanno srotolato uno striscione con lo slogan “Stop Immigrazione” e hanno acceso alcune torce.

La richiesta dei militanti sono "misure drastiche ed immediate contro l’invasione migratoria".

“La nostra azione -spiegano in una nota stampa - ha il chiaro intento di ribadire, come se ancora non fosse evidente, che l’immigrazione è un grandissimo problema della nostra nazione e del nostro continente, un problema che, dopo aver portato un aumento vertiginoso della criminalità e del degrado, può essere risolto soltanto con il blocco totale degli sbarchi e con la remigrazione dei tantissimi clandestini già sbarcati in Italia” affermano da La Barriera."