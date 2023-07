I Musei Reali di Torino come gli Uffizi: il passaggio in "prima fascia"

I Musei Reali come gli Uffizi. Questo grazie al passaggio da musei autonomi di seconda fascia a prima fascia come stabilito dal Dpcm approdato in Consiglio e che va a modificare il regolamento del Ministero della Cultura.

Dpcm che prevede la nascita di 17 musei autonomi di nuova istituzione e il passaggio di tre musei, già dotati di autonomia, da seconda a prima fascia. Tra cui appunto i Musei Reali. La i musei ad autonomia di prima fascia la nomina del direttore avviene tramite bandi ministeriali.

Tra le novità per i luoghi dell’anima cultura piemontese, anche le Residenze Reali Sabaude che passano dalla Direzione regionale a quella autonoma.

Soddisfatta la direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella: "Si tratta di un passaggio importante, che riconosce il valore storico e culturale di una residenza e di un complesso museale unico in Italia e che premia il lavoro di sviluppo portato avanti in questi anni. Con il passaggio alla prima fascia i Musei Reali entrano nel novero degli assetti strategici di primaria importanza per il nostro paese, sottoposti direttamente all’autorità del Ministro della Cultura, con effetti che saranno certamente importanti sul piano dei finanziamenti, dell’organizzazione e dell’innovazione".

“L’inserimento dei Musei Reali di Torino tra quelli di prima fascia è un risultato importante per cui ringrazio il governo e in particolare il ministro Sangiuliano. Il confronto su questo tema era iniziato in occasione della visita del ministro Sangiuliano a Torino per l’apertura del Salone del Libro, quando il responsabile del dicastero della cultura aveva avuto la possibilità di visitare con i suoi occhi i nostri musei e apprezzarne il valore. Il fatto che in poche settimane quell’impegno sia diventato un atto concreto dimostra l’attenzione che questo governo ha per il Piemonte e per Torino che con questo riconoscimento si conferma meta culturale e turistica e di primo livello e potrà continuare a crescere con l'obiettivo di portare sempre più persone a visitare le bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche del nostro territorio” afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"La riforma e riorganizzazione del sistema museale è un'ottima notizia che ci rende orgogliosi. Voglio ringraziare il Ministro Sangiuliano per aver scelto di portare l'eccellenza dei Musei Reali di Torino in "prima fascia" e accordare l'autonomia alle Residenze Reali Sabaude - dichiara l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone. "Con questa decisione il Ministero della Cultura dimostra un'attenzione verso il nostro territorio e la volontà di questo governo di mettere al centro e valorizzare l'eccellenza e la tradizione luminosa dei nostri musei torinesi".

“Una notizia bellissima che ci garantisce migliore autonomia, un riconoscimento di valore che i Musei Reali meritano - commenta l’assessora alla cultura Rosanna Purchia -. di riflesso anche su Torino che fino ad ora non aveva un museo di prima fascia”.

“Il riconoscimento del Governo dei Musei Reali in prima fascia e la conquista dell’autonomia per le Residenze Reali Sabaude è senza dubbio un risultato storico per la Città di Torino e per tutto il Piemonte” è il commento di Elena Chiorino, assessore al Lavoro e Formazione, Istruzione e Merito e Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte. “Ringrazio il Ministro Sangiuliano e il Presidente Giorgia Meloni per la grande attenzione dimostrata verso il nostro territorio e verso una città polo di indiscutibile valore culturale e punto di riferimento strategico per l’Italia intera, qual è Torino. Questi importanti riconoscimenti permetteranno al nostro sistema museale di poter fare un ulteriore salto di qualità, arricchire l’offerta culturale e attrarre un flusso turistico di assoluta qualità” conclude Chiorino.