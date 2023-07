Easyrain, la start up che combatte i rischi per chi è al volante trova nuovi alleati: aumento di capitale da 5,8 milioni

Aumento di capitale per la start up di Rivoli che combatte l'aquaplaning

Aumento di capitale per Easyrain, la start up di Rivoli che in questi anni sta compiendo passi da gigante e che adesso trova al suo fianco anche una realtà come Equiter. Il round, complessivamente, è da 5,8 milioni di euro, a sostegno del piano industriale 2023-2030. E all'orizzonte c'è un accordo con costruttori di auto di primo piano.

Con questo passaggio, si realizza il terzo aumento di capitale (per un totale di 15,8 milioni) da parte di Easyrain, che fin dalla sua nascita opera nell'ambito automotive con orientamento ai sistemi di sicurezza, a cominciare dalla tenuta di strada e contro l'aquaplaning.

Il nuovo round è stato sottoscritto da Indaco Ventures Partners SGR e Progress Tech Transfer, che continuano a sostenere l’azienda dopo i due precedenti aumenti di capitale, e dai nuovi soci Liftt e Equiter, attraverso il veicolo RIF-T.

L’obiettivo, fissato per la fine del 2025, è il lancio sul mercato del software DAI e l'industrializzazione del sistema AIS. Dai, acronimo di Digital Aquaplaning Information, passerà da sensore virtuale in grado di monitorare la sicurezza sul bagnato a vera e propria piattaforma di detection e calibrazione ADAS: il DAI renderà più sicura la guida autonoma attraverso una nuova serie di funzionalità in fase di sviluppo, finalizzate ad incrementare l’efficacia della guida autonoma in condizioni di scarsa aderenza.





Il rivoluzionario sistema Aquaplaning Intelligent Solution (AIS) raggiungerà lo stato di sviluppo “production ready” entro l’autunno del 2024, con la collaborazione di un Tier-1 leader nel settore automobilistico che affiancherà Easyrain nella fase di industrializzazione. "Questo aumento di capitale rappresenta il riconoscimento di un progetto e di un percorso di successo - dice Giovanni Blandina, CEO e fondatore di Easyrain -. La sinergia tra lo sviluppo tecnico e la crescita finanziaria consacra Easyrain come una startup leader nel settore della sicurezza stradale. Sono estremamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato finora".