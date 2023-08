Si spostava in monopattino con oltre 200 grammi di hashish: in manette spacciatore

I poliziotti, durante il pattugliamento delle vie di Torino, hanno notato poco dopo la mezzanotte un cittadino straniero su un monopattino che percorreva via Pietro Micca in direzione via XX Settembre. Gli agenti si sono insospettiti vedendo che l’uomo non era semplicemente a bordo del velocipede, ma ne stava trasportando un altro appoggiato sulla base del primo.

Alla vista degli agenti, lo straniero si è dato alla fuga a gran velocità, dirigendosi su via Garibaldi. Giunto in via Barbaroux, l'extracomunitario ha abbandonato entrambi i monopattini per continuare la sua fuga appiedato. L’azione è terminata sotto i portici di piazza Castello, ove veniva definitivamente raggiunto e fermato da un agente di polizia.

A seguito di perquisizione, il 37enne è stato trovato in possesso per il rinvenimento di 53 involucri di hashish e marijuana, per un peso complessivo di 200 grammi circa di cannabinoidi. L'uomo aveva 305 euro, verosimile provento di spaccio.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio ed è stato denunciato per ricettazione.