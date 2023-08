A settembre la rotonda di corso Caio Plinio dice addio alle barriere new jersey

Da corso Gabetti a via Biglieri, da fine giugno sono diversi i lavori di riqualificazione e asfaltatura delle strade nella Circoscrizione 8.

I primi interventi sul manto stradale e sul rifacimento della segnaletica orizzontale sono stati sull’intera carreggiata di corso Gabetti, da corso Casale a corso Quintino Sella“ Un intervento necessario, viste le condizioni critiche in cui versava il sedime, realizzato con i fondi della Manutenzione Straordinaria” commenta il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano.

Si sono conclusi anche i lavori di risanamento e riasfaltatura del Cavalcaferrovia di corso Bramante e del Ponte Isabella e infine quelli in via Biglieri, dove è stata riqualificata l'intera carreggiata, da via Genova a via Ventimiglia. via Ventimiglia è stata inoltre asfaltata di nuovo all’intersezione tra via Finalmarina e via Baiardi.

Prossimi interventi a settembre

Dopo la pausa delle settimane centrali di agosto, a ettembre partiranno i lavori nel controviale di corso Fiume, lato pedonalizzato, partendo da corso Moncalieri fino all’obelisco. Sarà inoltre riasfaltato a tratti corso Quintino Sella, così come via Nizza, da piazza Carducci fino a corso Spezia. Interventi saranno poi effettuati anche su corso Caio Plinio con la rotonda davanti El paso, dove saranno sostituite le barriere in plastica. "Da anni attende di essere sistemata. Sarà messa a posto e sarà sostituito il new jersey. Si dovrebbero finalmente avviare i lavori di creazione marciapiede, delimitazione posti auto, attraversamenti pedonali e nuova banchina centrale" confermano il presidente Massimiliano Miano e il coordinatore Alberto Loi Carta.