Aurora, la Circoscrizione 7 alla ricerca di un custode per la Palestra Cecchi

Prosegue la ricerca di un guardiano per la Palestra di via Cecchi

Cercasi disperatamente...un custode per la Palestra Cecchi! Si potrebbe intitolare così la “telenovela” che sta interessando una delle strutture sportive pubbliche principali e più utilizzate del quartiere Aurora a Torino, da mesi in cerca di una persona disposta a prendersene cura.



Bando prorogato

Dopo che la prima chiamata è andata deserta, infatti, la scadenza del bando (precedentemente fissata per il 30 giugno, ndr) è stata prorogata fino al prossimo 29 settembre. La selezione è aperta esclusivamente tra i dipendenti comunali a tempo indeterminato: al prescelto, oltre alla custodia della palestra di via Cecchi 14, verrà assegnato anche l'alloggio di via Cecchi 4.



I requisiti

Tra i requisiti richiesti, i candidati devono appartenere alle categorie A, B e C “figure apicali operaie”, non devono avere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili di categoria catastale A, non devono essere assegnatari di alloggi di edilizia popolare e non devono avere subito condanne per tipologie di reato incompatibili con il ruolo di custode (nemmeno i familiari conviventi). La graduatoria, inoltre, verrà stilata in base al reddito del nucleo familiare, mentre a parità di punteggio verrà premiata l'anzianità di servizio presso l'ente di appartenenza.



Le domande

Le domande andranno consegnate a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 12 del 19 settembre all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 7 (corso Vercelli 15, Torino). Sulla busta, rigorosamente chiusa, andrà indicata la dicitura “Domanda per l'assegnazione del servizio di custodia e del relativo alloggio dell'immobile di via Cecchi 14 Torino – Ingresso custodia via Cecchi 4”; in alternativa, è possibile inviare il materiale via pec all'indirizzo circoscrizione.VII@cert.comune.torino.it. Tutte le altre informazioni e il bandoi sono disponibili sul sito del Comune.