Metro chiusa, le opinioni sul bus sostitutivo: buona la frequenza, male l'affollamento

Dallo scorso 7 agosto fino al prossimo 3 settembre la metropolitana di Torino sarà chiusa per lavori e al suo posto è previsto il bus sostitutivo. Dopo i primi giorni il giudizio degli utilizzatori sulla qualità del servizio è sorprendentemente positivo.

La frequenza dei passaggi è buona, l'autobus sembra che non faccia mai particolare ritardo o che salti delle corse. L'aria condizionata funziona e i mezzi sono tra i più nuovi del parco. Ovviamente la metropolitana passa più spesso ed è più capiente, ma secondo i passeggeri il servizio è all'altezza.

La nota più dolente è l'affollamento, viste le dimensioni minori del pullman e la minore frequenza di passaggio rispetto alla metro. Anche la durata del percorso è per forza di cose maggiore, ma in molti hanno commentato che agosto è sicuramente il mese migliore per questo genere di lavori.

"Sinceramente pensavo molto peggio - ha raccontato Daniele alla fermata Nizza - i bus passano spesso. Ci mette un po' di più rispetto alla metro ma basta calcolarlo quando si esce, non ho mai aspettato più di tanto. Essendo agosto non ci si trova imbottigliati nel traffico, in questi giorni non ho riscontrato nessun problema particolare".

"Passano abbastanza e a me non hanno mai saltato una corsa - ha commentato Antonella - Sono più affollati della metro ma in questo periodo non tantissimo". Anche Lucia si ritiene abbastanza soddisfatta: "Non è come prima ma è buono, l'affollamento dipende dall'orario. Mi ero informata prima e il primo giorno non ho trovato difficoltà".