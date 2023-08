Susa, scontro tra auto e moto: perde la vita un 56enne di Bussoleno

Alessandro Taccoli, 56 anni, originario di Bussoleno, è la vittima dell'incidente avvenuto sulla strada statale 24, a Susa, all'innesto con l'autostrada Torino-Bardonecchia.

Il 56enne era in sella alla sua moto, una Mv Augusta, quando si è scontrato con un'auto Alfa Romeo Tonale. Alla guida dell'auto c'era invece un 76enne di Torino che non è rimasto ferito nello scontro ma è stato trasportato all'ospedale di Susa in stato di shock.

Taccoli, immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Susa è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Susa.

A chiarire la dinamica dell'incidente saranno le indagini avviate dai carabinieri.