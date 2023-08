La denuncia dell'Osapp: "Orari massacranti e turni di riposo saltati, agenti della Polizia Penitenziaria allo stremo"

Con una lunga lettera indirizzata, tra gli altri, al direttore del carcere di Torino Elena Lombardi Vallauri, al Ministero di Grazia e Giustizia, al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e all'assessore alla Sanità Luigi Icardi, oltre che al Prefetto di Torino Raffaele Ruberto, l'Osapp denuncia una situazione sempre più allarmante nelle carceri italiane, ad iniziare da quella delle Vallette. "Mai prima d’ora abbiamo assistito a qualcosa di così disarmante".

"Siamo davvero preoccupati per la salute degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria che vengono sottoposti a turni massacranti come ad esempio: dalle ore 15 fino alle ore 7,10 dell’indomani, oppure doppi turni di servizio, o ancora turni di pomeriggio e a seguire turni di notte. Succede anche che, chi espleta il turno 15/23 venga trattenuto in servizio fino alle 2 di notte per poi montare nel turno mattutino dello stesso giorno senza permettere un benché minimo riposo psico-fisico", viene sottolineato dal sindacato di Polizia Penitenziaria. "Anche i riposi settimanali vengono concessi ogni 15/20 giorni e questo determina disagio, affaticamento se non addirittura stato di malattia. Una cosa davvero pazzesca!".

"Bisogna assolutamente intervenire senza ulteriore ritardo, prima che accada qualcosa di veramente serio. Ci rivolgiamo a tutte le Autorità affinché si intervenga di concerto con gli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, inviando non meno di 50 unità di Polizia Penitenziaria in missione forfettaria (ruoli Agenti/Assistenti, ruolo Sovrintendenti e ruolo Ispettori) presso l’Istituto torinese, dove, ci Ë stato riferito, insistono ben cinque piantonamenti di detenuti in corsia (al repartino le Molinette a fronte di circa 18 posti letto sono occupati solo 6) con l’impiego di circa 40/60 uomini al giorno e dove, all’interno di un padiglione detentivo, con la presenza di circa 450 detenuti restano ad espletare servizio solo due unità perché le altre vengono impiegate in altri servizi".

"Riteniamo che queste condizioni di lavoro siano davvero pericolose per tutti, ma in modo particolare per la salute del personale che Ë gravemente messa a repentaglio ogni giorno, senza sottacere gli inevitabili e consequenziali gravi rischi per la sicurezza interna ed esterna per non parlare poi del fatto che il personale maschile e femminile viene sballottato in ogni dove sguarnendo posti di servizio e/o accorpandoli e senza alcuna certezza di smontare dal servizio in tempo utile; in sostanza si sa quando si monta in servizio, ma non si sa quando si smonta..… può accadere anche il giorno dopo come è più volte avvenuto…".

"Al Signor Provveditore Regionale e a tutte le Autorità si chiedono le opportune e urgenti verifiche con particolare riferimento al fatto che non vengono occupati i posti liberi al Repartino le Molinette di Torino e qualora si dovesse configurare uno sperpero di danaro pubblico in ordine all’impiego a dir poco anomalo di numerose unità di Polizia Penitenziaria Maschile e Femminile per i piantonamenti nelle corsie ospedaliere (ci ripetiamo nonostante i posti liberi presso l'apposito Repartino detentivo interno alle Molinette) segnalare il tutto con urgenza e senza indugio alla Procura Regionale della Corte dei Conti, al fine di accertare e verificare l’eventuale sperpero di danaro pubblico. Si chiede una convocazione al fine di organizzare al meglio il servizio delle unità assegnate al repartino le Molinette, incrementandole come anche quelle che prestano servizio all’interno dei reparti detentivi", conclude la nota dell'Osapp.