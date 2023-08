A Torino non c'è il mare ma...sono tornati i Murazzi! Dehors pieni in riva al Po, altro che città deserta

A Torino non c'è il mare ma...sono tornati i Murazzi! Dehors pieni in riva al Po

A Torino manca solo il mare: è questa una delle frasi che spesso si sente pronunciare da residenti e turisti che, tra palazzi storici, esperienze ed enogastronomia, devono ironicamente trovare un difetto alla nostra città.

Dehors pieni in riva al Po

E, a confermare che Torino non è affatto chiusa per ferie, i Murazzi, hanno fatto il pienone nella serata di ieri, 18 agosto, in una veste insolita rispetto a quando si usava fare l'alba nei locali affacciati sul Po sulle note delle avanguardie musicali. Infatti, durante questo terzo venerdì del mese 'vacanziero' per eccellenza, i bar e i ristoranti che hanno contribuito a far rivivere – rivoluzionandole - le mitiche arcate erano decisamente affollati.

Il “contagio” di via Monferrato

Lo stesso “movimento” dei Murazzi si può dire che abbia contagiato anche via Monferrato, la rinomata strada pedonale di Borgo Po al di là del ponte Vittorio Emanuele I e di fianco alla Gran Madre. Anche qui, nonostante il clima ancora vacanziero, erano moltissime le persone intente a sorseggiare un bicchiere all'ora dell'aperitivo.