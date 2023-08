"Furbetti dei rifiuti" di nuovo in azione a Nichelino: maxi abbandono in via Cacciatori

Mobili, pezzi di auto, sanitari e quant'altro: una discarica a cielo aperto è stata scoperta in via dei Cacciatori a Nichelino. I 'furbetti dei rifiuti', insomma, sono tornati in azione, perché la maleducazione e l'inciviltà purtroppo non vanno mai in vacanza.

Una discarica a cielo aperto

L'ultimo caso è stato registrato nei pressi dell'area parcheggio di fronte all'ipermercato Carrefour, in una zona vicina allo svincolo per la tangenziale, che consente di farla franca più facilmente. Forse non è un caso che sia una zona già altre volte utilizzata da chi vuole scaricare di tutto e di più senza rispettare le regole, portando i rifiuti ingombranti nei centri di conferimento.

Vicinanza con la tangenziale

Trattandosi di un'area periferica, al confine con Torino, è anche alla mercé non solo dei nichelinesi che non hanno a cuore il decoro della loro città ma di persone che arrivano da fuori. E adesso il Covar dovrà intervenire per ripulire, spendendo soldi pubblici. La speranza è che alcune delle telecamere di zona possa aver 'pizzicato' i responsabili per consentire alle forze dell'ordine di procedere.