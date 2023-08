Villastellone: l'intervento sugli alberi non è stato effettuato da Città metropolitana di Torino

Gli interventi di sfrondatura degli alberi lungo la Ss 393 di Villastellone all’altezza della ditta G&B Fissaggi non sono stati effettuati dalla Città metropolitana di Torino: "fin dal 2021, a seguito del piano nazionale di rientro delle ex strade statali, la SS 393 è diventata di competenza dell’Anas e la Città metropolitana di Torino non ha titolo per intervenire su quel tratto stradale" spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo che ieri ha fatto verificare dagli uffici la situazione dopo le accuse lanciate dal consigliere regionale Davide Nicco.

"Sarebbe stato utile - aggiunge Suppo - che il consigliere regionale Nicco, in passato già sindaco di Villastellone e quindi a conoscenza della situazione dei tratti stradali della sua zona, avesse fatto qualche approfondimento prima di accusare i tecnici di Città metropolitana di Torino di aver lavorato frettolosamente e senza rimuovere gli alberi tagliati, rischiando di causare un pericolo ambientale".