Far West in Barriera di Milano: agenti aggrediti da 50 persone impedire l’arresto di un pusher

Agenti di polizia circondati, aggrediti da 50 persone che volevano impedire l’arresto di un pusher. Accade in Barriera di Milano, un “copione che ormai si ripete da tempo e che nessuno sembra prendere sul serio”.

A pronunciare questo duro giudizio il SIULP, sindacato di polizia. Una situazione non nuova, ma che si fatica a contrastare: “Abbiamo già detto circa l’importanza della certezza della pena inasprendo le pene per chi agisce con violenza e resistenza contro i pubblici ufficiali, eppure tutto tace e i poliziotti continuano ad andare in ospedale”.

“Abbiamo già detto che gli irregolari devono essere espulsi e occorre cominciare a pensare seriamente ad un’organizzazione per cui si debba procedere velocemente ai rimpatri, eppure tutto tace. Abbiamo detto che le forze dell’ordine devono essere tutte dotate di taser mezzi dissuasivi, eppure tutto tace. Abbiamo detto che le forze dell’ordine sono sempre di meno e le violenze, le aggressioni, i reati non sembrano diminuire e con l’ingresso di nuovi irregolari, il rischio che aumenteranno in modo esponenziale non significa fare allarmismo, eppure tutto tace” è la denuncia di Eugenio Bravo, segretario generale torinese.

“Qualcuno deve incominciare ad assumere qualche iniziativa risolutiva perché diversamente ne andrà a svantaggio delle forze dell’ordine e sicuramente dei cittadini. Bene i Decreti Sicurezza che però abbiano dei risvolti fattuali e pratici e non si limitino a scartoffie impraticabili, soprattutto non si limitino sempre ad invocare un’Europa che su queste cose non esiste proprio” conclude il Siulp.

“Porteremo al Governo l’istanza del Siap e delle organizzazioni che chiedono più dotazioni per le Ffoo per arginare quanto avviene a barriera di Milano. Il Ministero dell’Interno sta facendo sforzi enormi per garantire il pattugliamento delle nostre strade ma, davanti alla maggiore presenza di agenti, la criminalità alza in modo inaccettabile la testa aggredendo gli uomini in divisa. Di fronte agli atti che stanno subendo agenti la via è una: più dotazioni e accelerare la legge contro lo spaccio”.

Lo dichiarano Maurizio Marrone, Assessore di Fratelli d’Italia alla Regione Piemonte e il vice Capogruppo alla Camera di Fdi, Augusta Montaruli.

“Un giro di vite necessario per i cittadini e tutto il territorio. Quartieri che subiscono anni di lassismo della sinistra e hanno visto negli ultimi dieci anni una trasformazione fortemente in negativo meritano un altrettanto deciso sforzo che riequilibri quanto è avvenuto, perché lo stato vinca sempre sul prepotente stando al fianco dei cittadini” concludono gli esponenti di Fdi .